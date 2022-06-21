Голова Європейського інвестбанку: відбудова України може коштувати до 1 трильйона євро

Україні може знадобитись до 1 трлн євро (1,1 трлн доларів) сторонньої допомоги, щоб відшкодувати збитки, завдані вторгненням Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив очільник Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр, пише Bloomberg.

"Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні" , - сказав Хоєр.

На брифінгу у Франкфурті він заявив, що Європа "мусить зіграти найбільшу роль".

Як пише Bloomberg, ця цифра з'являється, коли лідери ЄС зустрінуться 23-24 червня в Брюсселі, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство в блоці.

Очільник ЄІБ додав, що банк прагне перерозподілити зобовʼязання на суму від 1-1,5 млрд євро для відновлення України. За його словами, він може отримати дозвіл на це вже цього тижня.

Зазначимо, що за останніми обрахунками проєкту "Росія заплатить" загальна сума прямих збитків інфраструктури становить $103,9 млрд (станом на 8 червня).

Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує найближчими днями погодити деталі фінансового пакету допомоги для України в 9 мільярдів євро.