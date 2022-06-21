Рєзніков: Україна вже отримала німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000

Українські захисники вже отримали німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В українській артилерійській родині з'явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 з підготовленими українськими екіпажами" , - пише він у Facebook.

Він наголосив, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який використовують в українській армії, а ЗСУ вже застосовують M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

"Головнокомандувач Збройних Сил України Генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою" , - додав Резніков.

Раніше уряд Німеччини повідомляв, що планує передати Україні сім Panzerhaubitze 2000.