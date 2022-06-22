Прикордонники: Віза не гарантуватиме росіянам в’їзд в Україну

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що відомство готове до перевірки громадян Росії, які матимуть намір потрапити до України після введення візового режиму 1 липня, але віза не є стовідсотковою гарантією для перетину кордону, повідомляє Українська правда.

"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України показники (перетину кордону росіянами) знизилися до фактично критичного рівня. Зараз одиниці громадян РФ перетинають кордон України і то – за наявності вагомих підстав" , - зазначив він.

Демченко нагадав, що у зв’язку з війною всі пункти пропуску з Росією і Білоруссю та придністровському сегменті кордону з Молдовою закриті з кінця лютого.

Процедурою видачі віз опікуватиметься Міністерство закордонних справ України.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що наявність візи (як і посвідки на проживання –ред.) не гарантує іноземним громадянам, а в цьому випадку - росіянам, перетин кордону з Україною.

Згідно з законодавством України про прикордонний контроль, на це впливають 5 критеріїв, яким мають відповідати іноземці: наявність дійсного паспорта, відсутність інформації про обмеження в’їзду під правоохоронних органів України, віза, наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення та підтведження мети поїздки.

"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із цих вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну" , - наголосив Демченко.

Він зазначив, що прикордонники мають доступ до баз даних щодо віз, які видаються дипломатичними відомствами України, до ресурсу "е-Візи", тому мають змогу оперативно перевірити, чи дійсною є віза, чи видавалася вона цій особі і не є підробленою.

Підроблена віза може загрожувати забороною в’їзду в Україну на 3 роки.

Як повідомляється на сайті МЗС, враховуючи припинення діяльності українських посольства та консульств на території РФ, російські громадяни в Росії можуть звертатися до візових центрів зовнішнього постачальника послуг (компанія VFS Global) у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами.

Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах.

Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України.