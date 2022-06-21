У ЦПД попереджають про можливі російські провокації 22 червня

Російські окупанти можуть організувати провокації 22 червня, у День скорботи та вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, повідомляє Новое время.

У повідомленні в Telegram-каналі ЦПД у вівторок, 21 червня, нагадали, що 22 червня у різних регіонах України проходять десятки заходів для вшанування пам’яті українців, які загинули під час Другої світової війни. За даними ЦПД, у цей день є висока ймовірність провокацій з боку Росії з можливими ракетними обстрілами.

У ЦПД закликали:

не перебувати у місцях масового скупчення людей;

після оголошення повітряної тривоги негайно йти в найближче укриття або бомбосховище;

у приміщеннях пам’ятати про правило двох стін та двох виходів.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович закликав мешканців центру Києва найближчими днями не ігнорувати сигнали тривоги, бо, на його думку, окупанти можуть спробувати «відповісти» на удар по так званих «вишках Бойка» в Чорному морі.