В Україні запускають грантові програми "єРобота": хто зможе отримати допомогу

Кабмін почав впроваджувати проект грантової допомоги "єРобота" для підтримки новоствореного бізнесу в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми будуть схвалені найближчим часом. Важливий акцент всіх цих програм - створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту" , - розповів Шмигаль.

За його словами, відповідно до першої програми, українці зможуть отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень для запуску нового бізнесу. Всього планується виділяти 20 тисяч таких грантів на рік.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів анонсував запуск програми підтримки українців, які хочуть перейти в IT. На їх навчання будуть виділятися гранти.