Глава МЗС Франції: ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України

Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС заявив міністр закордонних справ Франції Клеман Бон.

"Ми досягл прогресу з питань, які обговорюбвали від ранку – а саме підготовки до засідання Європейської комісії, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдови і Грузії" , – нагадав Бон.

"Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила свій висновок з цього питання, і ми стали свідками досить доброго, я б сказав, ідеального консенсусу щодо переходу на наступний етап дискусій щодо можливості надання Україні статусу кандидата на членство", – додав він.

Глава МЗС Франції пояснив, що йдеться про обговорення кандидатства України главами держав і урядів ЄС.

"Але на нашому рівні ми впевнилися, що єдність ЄС продовжує лишатися реальністю, Європа проовдує рухатися вперед у цей історичний момент" , – додав він.

Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – "це тривалий і складний процес".

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Остаточне рішення буде прийняте на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, всі лідери ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата на членство.