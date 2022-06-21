Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембурга
Бути зараз в Україні й з Україною - це означає бути на світлому боці історії, повідомляє РБК-Україна.
Так президент України Володимир Зеленський прокоментував візит до Києва прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Беттеля.
"Вітаю в Києві Прем’єр-міністра Люксембурга Ксав’є Бетеля! Бути зараз в Україні й з Україною - це означає бути на світлому боці історії. Дякую за цей важливий візит!", - написав глава держави.
Нагадаємо, Ксав'є Беттель поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства.