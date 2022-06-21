CNN: Генпрокурор США здійснив неоголошений візит до Києва

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок, 21 червня, здійснив неоголошену поїздку в Україну, де зустрівся з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

Вони обговорять зусилля Сполучених Штатів та інших країн, спрямовані на те, щоб допомогти Україні «виявити, затримати та притягнути до відповідальності осіб, причетних до військових злочинів» в Україні.

Раніше Гарланд оголосив про поїздку до Європи, заплановану на поточний тиждень, щоб зустрітися з європейськими лідерами та обговорити їхні спільні зусилля щодо боротьби з російською агресією в Україні.

Гарланд сказав, що він відвідав Київ, щоб «висловити непохитну підтримку Сполучених Штатів народу України у розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення».

Гарланд також сказав, що хотів би обговорити дії, які Сполучені Штати «роблять, щоб допомогти українській владі притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за звірства та військові злочини, які бачив увесь світ».

У вівторок, 21 червня, Венедиктова підтвердила, що візит справді відбувся, проте інших подробиць не розкрила.