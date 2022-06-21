Поліція області: окупанти обстріляли Харків, загинули 5 людей

П’ятеро людей загинули внаслідок російського обстрілу Харкова вдень, 21 червня, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

У Facebook він уточнив, що окупанти обстріляли Індустріальний район міста.

Болвінов підкреслив, що в обстріляному районі знаходилися комерційні та житлові будівлі та жодного військового об'єкту.

"Попередньо, РСЗВ – Ураган. На жаль, 5 загиблих, 11 поранених" , - пише він.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 19 червня говорив, що окупанти накопичують сили, щоб відновити наступ у напрямку Харкова та Запоріжжя.