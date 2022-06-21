У Держдепі США підтвердили загибель другого американського добровольця в Україні

У Держдепартаменті США офіційно підтвердили загибель другого американського громадянина під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє NBC News у вівторок, 21 червня, із посиланням на заяву Держдепу.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 52-річний американський доброволець Стівен Забельські загинув 15 травня внаслідок підриву міни під час бою з російськими окупантами у селі Дорожнянка Запорізької області.

У Держдепі США сказали, що зв'язалися із родиною Забельські та надали всю можливу консульську допомогу. Там також повторили, що не радять громадянам США зараз їздити в Україну та закликають усіх американців, які зараз в Україні, виїхати.

Влада США також має інформацію про зникнення трьох американських добровольців, які захищали Україну від повномасштабного вторгнення РФ. Попередньо, вони потрапили в полон до російських окупантів.