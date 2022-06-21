Зеленський: Україна працює над поверненням захисників Маріуполя
Україна продовжує працювати над поверненням захисників Маріуполя, цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Новое время.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем у Києві.
Він також висловив сподівання, що у цьому питанні будуть позитивні результати.
"Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов'язання допомагати з цим обміном, справді виконали обіцянки. Ми в це не лише віримо. Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Чекатимемо на результати", — заявив Зеленський.
Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.
"Що відбувається з ними саме зараз, яку допомогу їм надають, крім слів, ми нічого не знаємо", - поінформував Зеленський, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.
Глава держави наголосив, що влада на політичному рівні має робити все для повернення військових. Зокрема, максимально підключати до цього процесу партнерів: і Червоний Хрест, і Організацію Об'єднаних Націй, і держави, які мають певний вплив на РФ.
19 червня низка російських ЗМІ повідомили, що командири полку Азов, які потрапили в полон у Маріуполі, перебувають у СІЗО Лефортово в Москві, яке неофіційно підпорядковується ФСБ РФ.