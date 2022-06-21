Міністр економіки Німеччини: Путін здійснює проти нас економічну атаку

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав обмеження поставок російського газу через газопровід "Північний потік" у Балтійському морі "атакою" президента Росії Владіміра Путіна, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel.

"Зменшення поставок газу "Північним потоком" — це економічна атака проти нас. Путін використовує енергію як зброю" - сказав Габек.

За його словами, Путін зменшує об’єми постачання і хоче підвищити ціни. Роблячи це, він хоче спровокувати дебати в Європі та Німеччині про страх, наприклад, матеріальних втрат, щоб у кінцевому підсумку спровокувати дискусію про те, чи не можна піти на поступки Путіну в Україні.

Нагадаємо, в середині червня російський концерн "Газпром" скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік" на понад 40%. Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили також Чехія, Австрія, Італія та Франція.

У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії. А в Нідерландах планують зняття обмежень на роботу вугільних електростанцій.