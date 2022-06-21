Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 червня, підписав законопроект щодо ратифікації Стамбульської конвенції, повідомляє Новое время.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.

"Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації. Ми поділяємо європейські цінності. Для нас життя та здоров'я людини — найвища цінність" , — написав він.

У понеділок 20 червня Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. "За" проголосували 259 нардепів, "проти" - вісім, утрималися - 28.

Україна підписала Стамбульську конвенцію 2011-го, але документ так і не ратифікувала. У 2020 та 2021 роках ратифікація Стамбульської конвенції була основною вимогою Маршу жінок.

На сайті президента створювали дві петиції із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію — обидві набирали понад 25 тисяч голосів. 17 лютого у відповіді президента на петицію було сказано, що він послідовно підтримує захист прав людей, які пережили домашнє насильство та насильство за статевою ознакою.