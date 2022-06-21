РосЗМІ: на кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25

На кордоні з Україною в Ростовській області (Росія) розбився штурмовик Су-25, пілот загинув, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російське видання ТАРС.

За даними ТАCС, військовий літак Су-25 зазнав аварії в Ростовській області. В екстрених службах повідомили, що пілот загинув. "РІА-Новини" зазначає, що літак упав начебто під час навчального польоту без боєкомплекту.

Водночас, російський Telegram-канал Baza пише, що причиною падіння літака стала помилка пілотування - нібито літак міг зачепити лінію електропередач.

А Telegram-канал Shot уточнює, що Су-25 розбився на території хутора Гусєва Чортківського району, який знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Луганською областю. Також з'явились фото уламків літака.

Нагадаємо, минулого тижня схожий випадок стався у Білгородській області. За офіційною інформацією, штурмовик теж розбився нібито під час навчального польоту.