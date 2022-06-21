Гайдай: росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут"

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай повiдомив в Facebook.

За словами голови ОВА, на Луганщині тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів.

Росіяни намагаються оточити українські сили вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", але успіху не мають.

Біля Лисичанська росіян вдається стримувати, місто закидують ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.

Гайдай розповів, що росіяни кинули більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість особового складу в напряму Тошківки, яку вони захопили 21 червня.

Він додав, що окупанти змогли здійснити прорив.

Водночас, Гайдай зазначив, що чергова заявлена дата "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби для росіян.