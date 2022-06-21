ДПСУ: наявність візи не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну

Після 1 липня 2022 року наявність візи не гарантуватиме громадянам Росії перетин українського кордону, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону у вівторок, 21 червня.

Він пояснив, що можливість перетину кордону іноземцями, згідно з українським законодавством, залежить від кількох критеріїв: дійсний паспорт, відсутність даних про обмеження в'їзду від правоохоронних органів, достатнє фінансове забезпечення на період перебування в Україні, а також підтвердження мети візиту.

«Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із цих вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну».

Демченко додав, що прикордонники мають доступ до бази даних про візи, які видають дипломатичні представництва України, до ресурсу е-Візи і можуть оперативно перевірити, чи дійсна віза, кому вона видавалася і чи не є вона підробкою.

"ДПСУ і нашим співробітникам не складно перевіряти наявність візи у ще однієї категорії іноземців" , — зазначив він.

Кабінет міністрів у п'ятницю, 17 червня, ухвалив рішення про припинення дії угоди про безвізовий режим із Росією. Рішення набирає чинності з 1 липня 2022 року – після цього громадяни країни-агресора не зможуть потрапити в Україну без візи.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запроваджує візовий режим для росіян у рамках протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

На початку травня петиція про запровадження візового режиму для громадян Росії, зареєстрована 11 лютого, набрала необхідні 25 тисяч підписів. 25 травня Володимир Зеленський відповів на петицію і направив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю лист із проханням опрацювати це питання.