ОВА: на пляжі на Одещині детонувала російська міна

На Одещині на пляжі здетонувала російська міна, ніхто не постраждав, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко увечері у вівторок, 21 червня, у своєму Telegram-каналі.

Марченко нагадав, що відвідувати пляжі та купатися в морі зараз заборонено.

"ССьогодні ввечері на одному з пляжів Одеської області на берег вкотре викинуло ворожу протикорабельну міну, яка здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав" , - сказав він.

11 червня на пляжі в Грибівці Одеської області від вибуху російської міни у воді загинув відпочивальник.