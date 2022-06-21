Токаєв пояснив свою заяву про невизнання псевдореспублік "ЛДНР"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пояснив свою попередню заяву про невизнання псевдореспублік «Л/ДНР», повідомляє Новое время.

Під час виступу на Катарському економічному форумі у вівторок, 21 червня, Токаєв сказав, що «територіальна цілісність країн має переважати»:

«Висловлюючи наш підхід щодо територіальної цілісності держав, я, звісно, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. На мою думку, територіальна цілісність держав має переважати».

На думку Токаєва, «переговорний процес» між Україною та Росією має продовжуватися, і Казахстан, як «близький друг» обох країн, зможе надати свої можливості для проведення цих переговорів.

Він також сказав, що «дуже стурбований» тим, що відбувається в Україні, не називаючи це війною. Наприкінці інтерв'ю Токаєв додав, що як президент Казахстану радий мати близькі відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.

17 червня Касим-Жомарт Токаєв у присутності Путіна, який вкотре не зміг запам'ятати його ім'я та по батькові, сказав, що Казахстан не визнаватиме "Л/ДНР", як це зробила Росія.

Після цього радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у країни-агресора залишився єдиний союзник на політичній мапі – Сирія.