Прем'єр Ірландії підтвердив підтримку статусу кандидата в ЄС для України

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтвердив, що підтримає на саміті ЄС цього тижня надання Україні статусу кандидата на вступ, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Радий поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським і підтвердити підтримку Ірландією членства України в ЄС на засіданні Європейської Ради цього тижня. Ми є і будемо з Україною на кожному кроці" , - йдеться у повідомленні.

Delighted to talk to President @ZelenskyyUa and confirm Ireland's support for Ukraine's EU Membership at this week's European Council.We are, and will be, with #Ukraine every step of the way. pic.twitter.com/kIdsA6bsGg — Micheál Martin (@MichealMartinTD) June 21, 2022

Зеленський у свою чергу повідомив, що запросив Мартіна відвідати Україну з першим в історії двосторонніх відносин візитом.

"Провів розмову з Міхалом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради. Подякував за активну підтримку Ірландією європейських прагнень України й статусу кандидата на членство в ЄС" , - написав він.

Talked to @MichealMartinTD on the eve of the historic #EUCO meeting. Thanked for ???????? active support of Ukraine's European aspirations and the status of a candidate for EU membership. Invited to make the first visit to ???????? in the history of bilateral relations. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Раніше стало відомо, що держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.