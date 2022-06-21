Прем'єр Ірландії підтвердив підтримку статусу кандидата в ЄС для України
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтвердив, що підтримає на саміті ЄС цього тижня надання Україні статусу кандидата на вступ, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Радий поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським і підтвердити підтримку Ірландією членства України в ЄС на засіданні Європейської Ради цього тижня. Ми є і будемо з Україною на кожному кроці", - йдеться у повідомленні.
Зеленський у свою чергу повідомив, що запросив Мартіна відвідати Україну з першим в історії двосторонніх відносин візитом.
"Провів розмову з Міхалом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради. Подякував за активну підтримку Ірландією європейських прагнень України й статусу кандидата на членство в ЄС", - написав він.
Раніше стало відомо, що держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.
Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.
Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.