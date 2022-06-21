ОВА: Сумську область атакували дрони-камікадзе, поранено 4 людей
Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Краснопільській громаді Сумської області поранено чотирьох людей, двоє з них у тяжкому стані, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Сьогодні була атака із дронов-камікадзе на території громади.
Четверо людей поранено, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджено автомобіль.
Живицький також повідомив, що у вівторок вдень росіяни здійснили 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді на Сумщині. Усього територією громади зафіксовано протягом дня 42 прильоту.
"Росіяни били, зокрема, і по населених пунктах. Пошкоджено будинки, господарські будівлі, школа та сільську раду. Затишний парк в одному з населених пунктів громади знищено ворожими снарядами" , - написав він.