ОВА: Сумську область атакували дрони-камікадзе, поранено 4 людей

Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Краснопільській громаді Сумської області поранено чотирьох людей, двоє з них у тяжкому стані, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні була атака із дронов-камікадзе на території громади.

Четверо людей поранено, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджено автомобіль.

Живицький також повідомив, що у вівторок вдень росіяни здійснили 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді на Сумщині. Усього територією громади зафіксовано протягом дня 42 прильоту.