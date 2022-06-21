Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Названо умову

Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист свого повітряного простору з Польщею і Чехією, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Раніше також повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків. На думку Міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тому запланована угода зірвалася.

Раніше повідомлялося, що Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".