Ціни на нафту різко знизилися завдяки податковому плану Байдена

Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель у середу, 22 червня. Нафта дешевшає на тлі прагнення президента США Джо Байдена знизити різко зростаючі ціни на паливо, а також тиску на великі енергетичні компанії країни з метою допомогти водіям полегшити проблеми під час пікового літнього споживання, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4%, до 110,78 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 3,7%, до 105,48 доларів за барель.

Оскільки Сполучені Штати з усіх сил намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин і інфляцією, очікується, що в середу президент Джо Байден закличе тимчасово призупинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон, повідомило Reuters джерело, поінформоване про план.

"Я думаю, що безперервні заголовки про Байдена, коли адміністрація, мабуть, перебуває в режимі інфляційної паніки, зіграли свою роль в останній розпродажі, оскільки інвестори ненавидять будь - яку невизначеність, навіть якщо вона ірраціональна в контексті відомих проблем з поставками" , - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

План Байдена

Сім нафтових компаній повинні зустрітися з Байденом у четвер під тиском Білого дому, щоб знизити ціни на паливо, оскільки вони отримують рекордний прибуток.

Проте Генеральний директор Chevron Майкл Вірт у вівторок заявив, що критика нафтової галузі не допоможе знизити ціни на паливо.

"Ці дії не сприяють вирішенню проблем, з якими ми стикаємося" , - сказав Вірт в листі, адресованому Байдену, який викликав відповідь Байдена, в якому говорилося, що галузь занадто чутлива.

Обмежені поставки нафти

Незважаючи на побоювання з приводу інфляції, попит все ще знаходиться на шляху до відновлення до рівня, що існував до пандемії COVID-19, і очікується, що пропозиція буде відставати від зростання попиту, утримуючи ринок в напруженому стані, відзначили на цьому тижні торгові гіганти Vitol і Exxon Mobil Corp.

"Ринок все ще упокорюється зі зростаючим збоєм в поставках російської нафти. Європейські санкції ще не вступили в силу" , - відзначають аналітики ANZ Research, вказуючи на дані, що показують, що досі спостерігалося лише відносно обмежене падіння російської нафти.

Нагадаємо, ціни на нафту 20 червня знизилися. Побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання та попиту на паливо компенсували побоювання щодо скорочення поставок.