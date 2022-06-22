Гайдай: Лисичанськ під обстрілами, у Сєвєродонецьку вуличні бої

Російські війська наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією. Про це повідомив﻿ начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання, зазначив Гайдай.

"Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового. Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомив Гайдай, у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Під постійними обстрілами знаходиться Лисичанськ. Місто обстрілюють з артилерії, танків, авіації.