Вітренко: вся нафтопереробка в Україні зараз не працює

Вся нафтопереробна сфера України наразі не працює. Причина – масовані атаки російських окупантів. Про це розповів голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час прес-конференції, повідомляє Обозреватель.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані атаки агресора не працює, і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит" , – сказав він.

Також Вітренко розповів про умови, за яких компанія долучиться до вирішення проблем із паливом в Україні.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів – після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку палива і забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку" , – пояснив глава держкомпанії.

Також під час прес-конференції Юрій Вітренко заявив, що російський монополіст "Газпром" продовжує шантажувати країни Європи та порушувати свої контрактні зобов'язання. Компанія зменшила постачання газу до Європи, обґрунтовуючи це двома основними причинами: відмовою деяких компаній перейти на платежі в рублях та проблемами з газопроводом "Північний потік".

При цьому перша – є абсолютно незаконною вимогою, яка порушує контрактні зобов'язання компанії.