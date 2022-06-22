Південний міст у Києві закрили для проїзду приватних автомобілів

Південний міст у Києві відсьогодні, 22 червня, закрито для приватних авто - рух мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Про це повідомили в КМДА.

У відомстві нагадали, що через Південний міст курсують автобуси № 22 та № 91.

автобус № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіації з інтервалом 20-35 хвилин

автобус № 91: вулиця А. Ахматової - станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хвилин.

Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.