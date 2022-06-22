У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 22 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1496 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
- артилерійських систем – 752 (+0) од,
- РСЗВ - 239 (+0) од,
- засобів ППО - 99 (+1) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 182 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
- крилатих ракет - 137 (+0),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
- спеціальної техніки - 60 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Дані уточнюються.