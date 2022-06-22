Збитки українських банків скоротилися більш ніж у п'ять разів

Збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-травні 2022 року склав 1,310 млрд гривень. Це в 5,6 рази менше, ніж за перші чотири місяці року (7,426 млрд гривень).﻿ Про це, з посиланням на дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2022 року склали 116,514 млрд гривень, витрати - 117,824 млрд гривень.

За даними в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли у вісім разів порівняно з січнем-травнем 2021 року - до 39,192 млрд гривень.