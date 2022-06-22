В Афганістані стався потужний землетрус амплітудою у 6 балів. Загинуло 255 людей. Ще близько 250 жителів країни зазнали поранень. Про це, з посиланням на CBS News, повідомляє Обозреватель.

Вранці в середу, 22 червня, на сході Афганістану стався сильний землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 255 людей. Західні ЗМІ повідомляють також про 250 поранених.

Під ударом опинилася провінція Пактія.

За даними метеорологічного департаменту сусіднього Пакистану, магнітуда землетрусу становить 6,1 бала. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Пакистану Ісламабаді та інших місцях східної провінції Пенджаб.

Європейське сейсмологічне агентство, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), повідомило, що поштовхи відчували на відстані 500 кілометрів (310 миль) 119 мільйонів людей в Афганістані, Пакистані та Індії.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan's Paktika province.



Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022

Даних про подію та наслідки землетрусу мало, адже після захоплення країни талібами міжнародне співтовариство значною мірою залишило Афганістан. Це також ускладнить допомогу світу 38-мільйонній країні.

Дані про кількість загиблих оприлюднило афганське державне інформаційне агентство "Бахтар", яке також повідомило, що рятувальники прибули вертольотом.

Генеральний директор інформаційного агентства Абдул Вахід Раян зазначив, що в Пактії було зруйновано 90 будинків, десятки людей можуть залишатися під завалами.