У РФ горить НПЗ від удару українським безпілотником

Вранці 22 червня сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області РФ. Російські ЗМІ повідомляли, що удару завдав безпілотник.

На оприлюднених у соцмережах відео можна побачити безпілотник, що летить над територією НПЗ, після чого відбувається потужний вибух.

Представник ГУ МНС Росії додав, що загрози поширення вогню немає, постраждалих теж немає.

За повідомленнями ЗМІ, йдеться про Новошахтинське НПЗ, яке раніше контролювала родина Віктора Медведчука.

Цей же завод постачав нафтопродукти так званим "ЛДНР", за що був внесений до списку санкцій РНБО.

Згодом у МНС Росії повідомили, що пожежу на НПЗ локалізували.