Європі порадили готуватися до зими без російського газу
Глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол заявив, що Росія вже цієї зими може припинити постачати газ до Європи. У зв'язку з цим європейські країни закликали продовжувати підготовку до опалювального сезону без російського газу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключений. Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше розуміємо наміри Росії", - заявив Бірол.
За його словами, Росія використовує газ як важіль впливу на Європу, тому затягує і скорочує поставки.
На тлі енергетичної кризи Бірол закликає європейські країни зберегти роботу старих атомних електростанцій, щоб зменшити попит на газ.
"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами на цьому тижні для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, попри побоювання зростання викидів вуглецю", - додав Бірол.