Європі порадили готуватися до зими без російського газу

Глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол заявив, що Росія вже цієї зими може припинити постачати газ до Європи. У зв'язку з цим європейські країни закликали продовжувати підготовку до опалювального сезону без російського газу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключений. Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше розуміємо наміри Росії" , - заявив Бірол.

За його словами, Росія використовує газ як важіль впливу на Європу, тому затягує і скорочує поставки.

На тлі енергетичної кризи Бірол закликає європейські країни зберегти роботу старих атомних електростанцій, щоб зменшити попит на газ.