У МВС назвали регіони-"лідери" з розкрадання гумдопомоги

Голова МВС Денис Монастирський стверджує, що українські правоохоронці фіксують найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги у Києві, а також у Львівській, Харківській та Кіровоградській областях, повідомляє Новое время.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то у нас два таких лідери з шахрайства - це Київ та Львівська область. Далі за ними йдуть Харківська область та Кіровоградська" , - зазначив він.

Монастирський уточнив, що найчастіше шахраї привласнюють машини, закуплені для української армії, паливо, медикаменти, бронежилети та продукти харчування.

У низці випадків шахрайські схеми організовують росіяни.

Міністр додав, що наразі відкрито 247 кримінальних проваджень із розкрадання гуманітарної допомоги. 29 особам повідомлено про підозру.

Раніше правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації у махінаціях із гуманітарною допомогою.