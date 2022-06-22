Мер: війська РФ вбили понад 22 тисячі маріупольців

За офіційними даними, кількість маріупольців, які загинули від рук окупантів, становить понад 22 тисячі, але мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що справжня кількість жертв може бути набагато більшою, повідомляє Корреспондент.

Про це міський голова повідомив під час брифінгу у середу, 22 червня.

"Наша обережна цифра, поки ми ще могли рахувати, це 22 тисячі мирного населення, яких убили окупаційні війська. Це в рази більше, ніж зробила фашистська Німеччина за два роки окупації" , - зазначив Бойченко.

Мер і його радник не раз повідомляли, що точна кількість загиблих жителів Маріуполя навряд чи буде колись відомою, оскільки окупанти всіма способами намагаються приховати свої військові злочини.