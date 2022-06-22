Землетрус в Афганістані: число жертв зросло

Понад 900 людей загинули і ще сотні отримали поранення внаслідок землетрусу в Афганістані, що стався в середу, 22 червня, повідомляє Новое время.

Про це повідомив офіційний представник управління країни з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Число загиблих становить понад 900 людей, щонайменше 600 людей зазнали поранень.

Це найбільш смертоносний землетрус у країні за останні десятиліття.

Крім Афганістану, поштовхи відчувалися також на території Пакистану та Індії, проте там вони до жодних серйозних наслідків не призвели.