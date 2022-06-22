Землетрус в Афганістані: число жертв зросло
Понад 900 людей загинули і ще сотні отримали поранення внаслідок землетрусу в Афганістані, що стався в середу, 22 червня, повідомляє Новое время.
Про це повідомив офіційний представник управління країни з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Число загиблих становить понад 900 людей, щонайменше 600 людей зазнали поранень.
Це найбільш смертоносний землетрус у країні за останні десятиліття.
Крім Афганістану, поштовхи відчувалися також на території Пакистану та Індії, проте там вони до жодних серйозних наслідків не призвели.