Bloomberg: російські трейдери переносять свій бізнес до ОАЕ

Російські трейдери переносять свій бізнес зі Швейцарії до Обʼєднаних Арабських Еміратів через європейські санкції – "переїздом" уже зацікавилася Роснефть, Газпром, Лукойл та інші найбільші компанії РФ.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Швейцарія протягом десятиліть була центром для компаній-посередників, які допомагали налагоджувати зв'язки між російськими виробниками та покупцями з усього світу. Зараз же, хоч Швейцарія і заявляє про нейтралітет і не дозволяє вивезти свою зброю в Україну, вона ухвалює дедалі більш суворі санкції на РФ разом із Євросоюзом.

Тож три найбільших виробники нафти в Росії розглядають Дубай на предмет торгових операцій, а декілька інших компаній уже переїхали туди. Так, керівники російської державної "Роснефти" минулого місяця прибули в Дубай, щоб вивчити ідею торгового підприємства. Тим часом, як стало відомо Bloomberg, "Газпром нефть" теж хоче розширити свою присутність у місті.

Litasco SA, відділ продажів російського енергетичного гіганта "Лукойл", планує перевести частину російського торгового та операційного персоналу в Дубай з Женеви в очікуванні того, що він стане новим головним офісом компанії.

Іншою компанією, яка змінює локацію з Женеви на Дубай, є російський зернотрейдер Solaris Commodities, яка відкрила офіс у Дубаї минулого тижня. Хоча санкції проти РФ не охоплюють агропродукцію, трейдеру стало важче отримати доступ до фінансування, оскільки швейцарські банки уникають російських товарів незалежно від того, чи матиме це наслідки.

Також спостерігається хвиля переїздів з міста Цуґ, що давно є центром торгівлі сировинними товарами через свої наднизькі податки. Наприклад, Suek AG, ексклюзивний трейдер вугілля від найбільшого виробника Росії, планує створити торговий бізнес у Дубаї.

EuroChem Group AG, один із найбільших у світі виробників добрив з більшістю своїх активів у Росії, також створює підприємство в Дубаї. Обидві компанії раніше були власністю російського олігарха Андрія Мельниченка.

Зазначається, що ОАЕ розвинули свою фінансову інфраструктуру для такого моменту. За останні роки банки Еміратів стали основою фінансування торгівлі сировинними товарами, були створені численні зони вільної торгівлі в Дубаї, а його близькість до виробників енергії на Близькому Сході та низьке оподаткування також виявилися привабливими.