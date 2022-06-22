Мер: із Маріуполя щодня вдається евакуювати до 120 мирних жителів
Наразі із Маріуполя волонтери щодня евакуюють до 120 мирних жителів. Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Депортація в Росію продовжується. Вони майже зачинили кордони в бік України. У нас є такі так звані "козячі стежки", якими ми сьогодні можемо вивозити місцевих жителів. Немає вже такої практики, на жаль, що Червоний хрест або ООН поїхали і ми вивозимо тисячі людей. Дякуючи нашим волонтерам, ми щодня витягуємо 60-120 маріупольців із цього пекла", - зазначив Бойченко.
За його словами, наразі в Маріуполі залишається понад 100 тис. населення, більше 20 тис. людей російські військові вбили, ще до 50 тис. місцевих жителів депортували в напрямку Росії. За кордоном перебуває майже 40 тис. мешканців Маріуполя.