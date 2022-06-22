Суд продовжив арешт Медведчуку

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука — він триватиме до 9 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у рішенні суду. Варто зазначити, що Рішення було прийнято 9 червня.

Суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів підозрюваному Медведчуку.

Захист депутата звернувся до Верховного суду з проханням про передачу даного клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила в цьому.

Як відомо, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Нагадаємо, 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука. Личаківський районний суд Львова 16 квітня обрав запобіжний захід Медведчуку — тримання під вартою без права на заставу.