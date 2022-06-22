РосЗМІ: У Чорнобаївці підірвали авто колаборанта

З'явилася інформація про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції ставленика окупантів у Чорнобаївці в якості "голови ОВА" Юрія Турульова, повідомляє Українська правда.

За даними російських ЗМІ, Турульова легко поранено. РИА також оприлюднює відео з кадрами пошкодженого авто.

Інформацію також підтверджує радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань. За його словами, підірвано машину гауляйтера, але сам колаборант не постраждав.

Раніше за матеріалами Служби безпеки України "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської громади Турульов отримав підозру в колабораційній дійяльності.