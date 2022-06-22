Валютний ринок в умовах війни: день 119-й

У середу, 22 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок, 20 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 2,82 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 229,74 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 2,14 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 20 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 86,7 млн доларів: на 224,2 млн доларів було подано заявок на покупку та на 137,5 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7781 гривень, а продають по 31,0859 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 22 червня знизився на 6220,4 млн. і склав 59274,0 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 та 16 місяців, а також два випуски у доларах США терміном на 6 та 12 місяців. Вдалося розмістити гривневих цінних паперів на суму 1,2 млрд. гривень, а також ОВДП у доларах США – на 221,8 млн. доларів.

Курс готівкового долара в середу виріс буквально на 10 копійок, порівняно з вчорашнім днем. Зокрема, у Києві долар сьогодні продають за 35,35-35,40 гривень. У Дніпрі долар сьогодні продають за такою самою ціною, у Черкасах – по 35,45 гривень, у Полтаві – по 35,50 гривень, а в Чернівцях можна придбати готівкового «американця» навіть за 35,30 (позначається близькість кордону).

Євро на FOREX у середу вранці потрапило під хвилю продажів і опустилося до позначки 1,0469 долара, після чого розвернулось і знову пішло вгору. На момент написання статті євро у світі торгується в межах 1,0515-1,0530 долара. Ціна готівкового євро вже котрий день практично стоїть на місці: сьогодні у столиці євро продають по 37,30-37,40 гривень.

Рубель продовжує зміцнення. Сьогодні вранці за долар давали 52,80 рубля, що на 1,40 рубля менше ніж учора. Експортери нафти та газу шоковані, адже тепер їм треба продавати дедалі більше валюти для сплати податків.

На криптовалютному ринку продовжуються сильні коливання ціни на «криптовалюту №1» біткоїн. Вчора він виріс до 21723 $ - така ціна була зафіксована на найбільшій криптовалютній біржі Binance, після чого різко пішов униз і ненадовго опустився нижче 20000 $. Зараз біткоїн вже дорожче 20500 $, і зростання продовжується. Великі ордери для придбання біткоїна встановлені лише на рівні 18000$ за 1BTC.