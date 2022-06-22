KSE: непрямі втрати українського агросектору через війну перевищили $20 млрд

Непрямі втрати українських аграріїв через війну, падіння виробництва, блокади портів та подорожчання виробничих факторів оцінюються у $23,3 млрд, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у результатах дослідження KSE Institute та Мінагрополітики.

Цей показник враховує недоотриманий дохід аграріїв через менші обсяги виробництва та додаткові кошти, які виробники змушені витрачати через війну.

«Значна частина недоотриманого доходу була використана для покриття витрат на подальшу посівну кампанію та закупівлю кормів для худоби. Без часткової компенсації втрат фермери в регіонах, які найбільше постраждали від війни, не зможуть відновити виробництво», — коментує розрахунок експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.

Недоотриманий урожай агрокультур оцінюється в $9,6 млрд. Найбільш значуще зниження прогнозованого врожаю 2022 року відзначається для виробництва:

пшениці – спад у 33% порівняно з базовим сценарієм;

соняшнику - спад 32% порівняно з базовим сценарієм;

ячменю – спад 31% порівняно з базовим сценарієм.

Значна частина виробництва цих культур знаходиться безпосередньо у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації. Водночас, бойові дії порівняно менше впливають на врожай кукурудзи — очікується падіння на 18%.

У 2022 році очікується 22% менший урожай та інших сільськогосподарських культур. Це, у свою чергу, означає додаткові недоотримані доходи у розмірі $3,3 млрд.

Також зазначається, що спад поголів'я у тваринництві призведе до зменшення обсягу виробництва на кілька років уперед. Загальні втрати тваринницького сектора оцінюються у $682 млн.

Втрати через менший урожай багаторічних культур досягли $89 млн. У середньому для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться п'ять років. Втрати врожаю багаторічних насаджень протягом п'яти років становитимуть $222,4 млн.

Інфографіка: KSE Institute

Водночас блокада морських портів Росією стала причиною перенасиченості внутрішнього ринку та майже чотириразовим подорожчанням експортної логістики. Це призвело до зменшення цін у країні на 30%. Через це аграрії втрачають $11,9 млрд.

Крім того, українські споживачі зіткнулися з подорожчанням добрив та палива на 37% та на 39 центів за літр відповідно. Загальні втрати через підвищення виробничих витрат оцінюються у $859 млн.

Раніше повідомлялося, що ООН розробляє пакетну угоду щодо експорту продуктів харчування з України та Росії на світові ринки.

При цьому російський диктатор Володимир Путін заперечує, що Росія не випускає українське зерно з чорноморських портів.