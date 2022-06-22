У Міноборони пояснили, чому "стримано" повідомляють про успіхи ЗСУ на півдні України

Успіхи Збройних сил України на півдні країни у Міністерстві оборони коментують стримано, щоб не завадити їхнім діям, повідомляє Новое время.

Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ситуацію на півдні ми дійсно дуже стримано коментуємо. Адже українським військам дуже важливо закріпитися на тих територіях, де вони ведуть контрнаступ або звільняють їх від окупації" , — пояснила вона.

За словами Маляр, російські окупанти відстежують інформацію та коригують свої дії, тому зайві деталі можуть їм допомогти.

Вона наголосила, що Генштаб оприлюднить всю інформацію, як тільки успіх українських військових буде впевненим.

20 червня радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ відкинули окупантів із першої лінії оборони у Херсонській області.