Верещук: за три місяці Україна повернула з полону 103 цивільних

Україні вдалося у період з березня по травень повернутися 103 цивільних, яких Росія незаконно утримувала. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ.

«Нам вдалося повернутися 103 людини тільки під час обмінів, які ми проводили. Їх було 14 за останні три місяці. Тобто, у березні, квітні та травні. Зараз вже обмінами я не займаюся. Тому не знаю, якою буде концепція роботи. Можливо вона буде іншою. Але поки я керувала координаційним штабом, ми відмовлялися проводити обміни військовополоненими, якщо у переліку не було цивільних, яких нам просто віддавали. Якщо у переліку серед цих цивільних не було хоча б однієї або двох жінок. Тобто, це було обов’язковою вимогою» , - сказала Верещук.

За її словами, нині також відбувалися обміни цивільними.

Представниця уряду зазначила, що це загалом величезна проблема, бо механізму повернення цивільних немає.