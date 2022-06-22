Мер: Миколаїв обстріляли керованими ракетами, є вбитий та поранені

Вдень 22 червня Миколаїв обстріляли керованими ракетами, попередньо відомо про загибель однієї людини, та поранення ще двох, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі загальнонаціонального телемарафону 22 червня

"Відбувалися обстріли керованими ракетами. Маємо інформацію, що постраждали два приватні підприємства, на території яких знаходилися паливно-мастильні матеріали.

Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять п'ятиповерхівок також: у них вибиті вхідні двері в під'їздах, вікна.

Внаслідок влучання ракети в одне з підприємств сталося займання матеріалів і зараз майже все місто - в чорному диму... Пожежні працюють, але там повинно догоріти, бо загасити то неможливо".

Щодо постраждалих - за попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранені. Ще є інформація, що постраждали 4 приватні будинки.