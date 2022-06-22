Держпродспоживслужба: в Україні розпочалася епідемія ботулізму

В Україні розпочалася епідемія ботулізму, заявив начальник Головного управління Держпродслужби у Києві Олег Рубан, повідомляє Новое время.

За його словами, купувати консервовану продукцію необхідно лише у магазинах, оскільки цей товар пройшов термічну обробку та має показники безпеки.

За словами Рубана, у зв'язку з військовим становищем якість продукції не контролюється у плановому порядку.

"Наразі в Україні є епідемія ботулізму. Багато людей самі готують та продають консервовану продукцію на ринках. Купувати потрібно лише в офіційних місцях продажу, де такі продукти пройшли відповідний режим термічної обробки та мають показники безпеки" , - наголосив він.

Чиновник порадив споживачам у разі сумніву щодо походження продуктів чи приготування звертатися на гарячу урядову лінію, КМДА чи Держпродспоживслужби.

"Держслужба зобов'язана зреагувати на цей запит і вирішувати це питання" , - сказав Рубан.

Він зазначив, що столичний намет, в якому було отруєно кілька десятків людей, припинив свою роботу. Обладнання було демонтовано.

"Курине м'ясо, яке використовувалося в шаурмі, зараз там уже немає" , - сказав він.

3 травня у Києві зафіксували випадки захворювання на ботулізм.

Серед первинних симптомів ботулізму: спрага, сухість слизових оболонок, відчуття «грудки» в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла. Запорука успіху — вчасне звернення до лікаря.