Держпродспоживслужба: в Україні розпочалася епідемія ботулізму
В Україні розпочалася епідемія ботулізму, заявив начальник Головного управління Держпродслужби у Києві Олег Рубан, повідомляє Новое время.
За його словами, купувати консервовану продукцію необхідно лише у магазинах, оскільки цей товар пройшов термічну обробку та має показники безпеки.
За словами Рубана, у зв'язку з військовим становищем якість продукції не контролюється у плановому порядку.
"Наразі в Україні є епідемія ботулізму. Багато людей самі готують та продають консервовану продукцію на ринках. Купувати потрібно лише в офіційних місцях продажу, де такі продукти пройшли відповідний режим термічної обробки та мають показники безпеки", - наголосив він.
Чиновник порадив споживачам у разі сумніву щодо походження продуктів чи приготування звертатися на гарячу урядову лінію, КМДА чи Держпродспоживслужби.
"Держслужба зобов'язана зреагувати на цей запит і вирішувати це питання", - сказав Рубан.
Він зазначив, що столичний намет, в якому було отруєно кілька десятків людей, припинив свою роботу. Обладнання було демонтовано.
"Курине м'ясо, яке використовувалося в шаурмі, зараз там уже немає", - сказав він.
3 травня у Києві зафіксували випадки захворювання на ботулізм.
Серед первинних симптомів ботулізму: спрага, сухість слизових оболонок, відчуття «грудки» в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла. Запорука успіху — вчасне звернення до лікаря.