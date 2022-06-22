Міноборони Німеччини: 12 німецьких та нідерландських САУ вже прибули в Україну

Глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що 12 німецьких та нідерландських САУ Panzerhaubitzen 2000 вже прибули до України, повідомляє Новое время.

"12 німецьких та нідерландських Panzerhaubitzen 2000 прибули в Україну – повністю навчені українські солдати повернулися до країни" , – цитує Ламбрехт Міноборони Німеччини у Twitter.

Міністерство наголошує, що продовжить підтримувати українську армію необхідною зброєю.

Раніше Німеччина обіцяла передати Україні сім гаубиць цього типу, а Нідерланди – п'ять.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що для завершення війни Україні потрібно 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ та 500 танків. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, західні партнери передали Україні лише 10% необхідної зброї.