МЗС про переговори щодо деблокади портів: домовленостей ще не досягнуто

Україна, Росія, Туреччина та ООН на переговорах щодо розблокування портів ще не досягли домовленостей. Консультації з цього питання тривають, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто" , - заявив він.

Ніколенко додав, що для України у процесі деблокади портів принциповим елементом залишається питання безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині заявили про успішні переговори з Росією щодо розблокування морських портів України.

Також варто зазначити, що президент Туреччини ініціював проведення чотиристороннього саміту щодо "зернового коридору" з України по Чорному морю.