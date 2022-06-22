Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі зброєю, повідомляє Європейська правда.

Про це, як пише Welt, він заявив під час виступу у Бундестазі.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни" , – сказав Шольц.

За його словами, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".

Україна має повне право захищатися від Росії, сказав Шольц.

"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще" , - заявив він.

"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї" , - сказав канцлер, додавши: "Поки Україна потребує нашої підтримки".

Як повідомлялося, навчання українських військових у Німеччині на реактивних системах залпового вогню MARS-II може розпочатися вже наступного тижня.