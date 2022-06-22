СБУ: в Україні знищено "елітні" підрозділи західного військового округу РФ

Українські захисники знищили "елітні" підрозділи західного воєнного округу РФ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови російського окупанта, передає "ДС" із посиланням на СБУ.

У телефонній розмові окупант розповідає своїй дружині про втрати РФ. Його підрозділ перебуває на Харківщині.

"Західного округу вже немає, бо він весь у Росії, відмовники. Повз мене одні "східняки" мотаються, тому що "західняків" вже майже немає. Вся техніка підбита, то вежа не працює, то ще щось не працює… То колеса пробиті, то ще щось… А так, на передок чисто добровольці їдуть і все" , — каже рашист.

До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург.

Зазначається, що у його складі – "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО, але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а величезні сили піхоти використовуються як "живе м’ясо".