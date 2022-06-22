Зеленський обговорив з лідерами Естонії та Чехії підтримку України на саміті ЄС

Президент Володимир Зеленський обговорив з лідерами Естонії та Чехії майбутній саміт ЄС, де мають затвердити рішення про статус кандидата для України, повідомляє Європейська правда.

У телефонній розмові з прем’єркою Естонії Каєю Каллас президент подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України.

Had a phone call with ???????? PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of ???????? ???????? cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

"Обговорили пріоритети співпраці України та Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо забезпечення продовольчої безпеки" , - написав він у Twitter.

З чеським прем’єром Петером Фіалою Зеленський обговорив пріоритети головування Чехії в ЄС у другій половині року.

"Важливо, що основним пріоритетом чеського головування є Україна" , - зазначив президент.

Thanked ???????? PM @P_Fiala for the consistent support of granting ???????? the status of a candidate for EU membership. Discussed the priorities of the Czech presidency in @EUCouncil in the 2nd half of the year. It’s important that the main priority of @EU2022_CZ is ????????. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Раніше у середу Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, яка підтвердила підтримку України напередодні саміту ЄС.

Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.