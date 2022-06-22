Зеленський обговорив з лідерами Естонії та Чехії підтримку України на саміті ЄС
Президент Володимир Зеленський обговорив з лідерами Естонії та Чехії майбутній саміт ЄС, де мають затвердити рішення про статус кандидата для України, повідомляє Європейська правда.
У телефонній розмові з прем’єркою Естонії Каєю Каллас президент подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України.
"Обговорили пріоритети співпраці України та Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо забезпечення продовольчої безпеки", - написав він у Twitter.
З чеським прем’єром Петером Фіалою Зеленський обговорив пріоритети головування Чехії в ЄС у другій половині року.
"Важливо, що основним пріоритетом чеського головування є Україна", - зазначив президент.
Раніше у середу Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, яка підтвердила підтримку України напередодні саміту ЄС.
Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.