У Міноборони немає підтверджень, що у Білорусі проводять мобілізацію

У Міноборони України наразі немає відомостей, що в Білорусі проводиться мобілізація, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

"Стосовно дій білоруської армії… Ми не маємо відомостей, що там проводиться мобілізація. Станом на сьогодні, згідно з оголошеним курсом білоруської влади, там створюється так зване південне оперативне командування, що передбачає збільшення чисельності збройних сил на понад 20 тисяч. У цьому зв’язку там проводиться рекрутингова кампанія. Тобто стосовно мобілізації у мене відомостей немає" , — сказав він.

Речник нагадав, що воєнний стан у Білорусі наразі не запроваджений.

За його словами, загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі наразі зберігається.

Білорусь оголосила про початок «мобілізаційних навчань» біля кордону з Україною, вони нібито продовжаться із середи, 22 червня по п’ятницю, 1 липня.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада не очікувала нападу з території Білорусі, а представники сусідньої країни до останнього запевняли, що нічого такого не відбудеться.

Наприкінці травня в міноборони Білорусі оголосили, що за дорученням Лукашенка створять «народне ополчення». 7 червня у білоруській армії почалися заняття з «бойової готовності». Також режим Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, розпочав тренування з «переходу з мирного у воєнний час», повідомляє українська розвідка.

Британська розвідка вважає, що Лукашенко балансує між підтримкою війни РФ проти України і бажанням уникнути прямої військової участі з ризиком західних санкцій, українського удару у відповідь і можливого невдоволення в білоруських збройних силах.

Президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі мінімальні, але Україна готується до всіх можливих сценаріїв.