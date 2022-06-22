Шольц: партнерство НАТО з Росією неможливе в найближчому майбутньому
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що в найближчому майбутньому партнерство НАТО з Росією неможливе через агресивну політику російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
"Партнерство з Росією, як зазначено в Стратегічній концепції 2010 року, неможливе в найближчому майбутньому з путінською агресивною, імперіалістичною Росією", - заявив канцлер.
При цьому Шольц наголосив, що було б нерозумним розривати Основоположний акт НАТО-Росія, оскільки це зіграє на руку Путіну та його пропаганді. Він додав, що Путін грубо порушує основні принци цього акту: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав.
"Путіну слід нагадувати про це знову і знову", - сказав Шольц.
В основоположному акті НАТО-Росія від 1997 року НАТО взяла на себе зобов'язання утримуватися від постійного розміщення «суттєвих бойових частин» у східній зоні Альянсу, повідомляє видання.
Стратегічна концепція визначає пріоритети Альянсу на найближчі роки. Вона має бути остаточно розроблена на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня 2022 року. У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але в оновленій стратегії її можуть позначити як «безпосередню загрозу» для Альянсу.