Шольц: партнерство НАТО з Росією неможливе в найближчому майбутньому

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що в найближчому майбутньому партнерство НАТО з Росією неможливе через агресивну політику російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Партнерство з Росією, як зазначено в Стратегічній концепції 2010 року, неможливе в найближчому майбутньому з путінською агресивною, імперіалістичною Росією" , - заявив канцлер.

При цьому Шольц наголосив, що було б нерозумним розривати Основоположний акт НАТО-Росія, оскільки це зіграє на руку Путіну та його пропаганді. Він додав, що Путін грубо порушує основні принци цього акту: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав.

"Путіну слід нагадувати про це знову і знову" , - сказав Шольц.

В основоположному акті НАТО-Росія від 1997 року НАТО взяла на себе зобов'язання утримуватися від постійного розміщення «суттєвих бойових частин» у східній зоні Альянсу, повідомляє видання.

Стратегічна концепція визначає пріоритети Альянсу на найближчі роки. Вона має бути остаточно розроблена на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня 2022 року. У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але в оновленій стратегії її можуть позначити як «безпосередню загрозу» для Альянсу.